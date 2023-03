Soldeu, vittoria e coppa di Super G a Gut-Behrami. Brignone seconda

SOLDEU (ANDORRA) - Trionfo per Lara Gut-Behrami nell''ultimo supergigante della stagione: nelle finali di Soldeu, ad Andorra, la 31enne svizzera centra la 37esima vittoria in Coppa del Mondo con una prova magistrale (1'26"70) e precede l'azzurra Federica Brignone (al 56° podio in carriera) per soli 22 centesimi. L'atleta svizzera mette così in bacheca la sua quarta coppa di specialità dopo quelle del 2014, 2016 e 2021 e, in super G, può vantrare anche l'oro olimpico conquistato un anno fa a Pechino. Superata Elena Curtoni nella classifica di specialità: l'azzurra, che si era presa il pettorale rosso a Kvitfjell, non riesce a fare meglio del decimo tempo e viene superata anche dalla stessa Brignone - che però non riesce a bissare il successo della passata stagione - e dalla norvegese Ragnhild Mowinckel, terza anche nella gara di oggi.