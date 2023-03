Soldeu, Odermatt vince il Super G. Settimo l'azzurro Paris

SOLDEU (ANDORRA) - Lo svizzero Marco Odermatt, al 12° successo stagionale e al 23° in carriera, è il dominatore della Coppa del Mondo di sci: lo svizzero, fresco vincitore della sfera di cristallo, ha vinto anche il SuperG delle finali di Soldeu, in Andorra, con il tempo di 1'23"91. Il 25enne di Buochs ha la meglio sull'austriaco Schwarz (+0"29) secondo sull'e l'eterno rivale, il norvegese Kilde, che chiude al terzo posto a +0"71. Settimo e ottavo posto per gli azzurri in gara, rispettivamente Paris (+0"98) e Casse (+0"99). L'altro azzurro Bosca chiude 12esimo a +1"37.