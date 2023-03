Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin vince a Soldeu e fa 88, Bassino terza in classifica

SOLDEU - La campionessa americana Mikaela Shiffrin ha vinto a Soldeu l'ultimo slalom gigante della stagione , portando così a quota 88 il record assoluto di successi in coppa del mondo. Con il tempo di 1.55.88 ha preceduto la norvegese Thea Stjernsund (1.55.94) e la canadese Valere Grenier, terza in 1.56.08. Unica azzurra in classifica è Marta Bassino, sesta dopo essere stata terza nella prima manche. Un risultato che la fa salire al terzo posto nella classifica di specialità, vinta dalla solita Shiffrin. Il tutto a conclusione di una stagione eccellente con sette podi tra cui una vittoria, due secondi e tre terzi posti oltre al titolo mondiale di superG.

Addio a Worley e Sombet, ipotesi Brignone

L'ultima gara della stagione ha segnato anche l'addio alle competizioni delle francesi Tessa Worley, due titoli mondiali di gigante, e Coralie Frasse Sombet. Media austriaci hanno anche ventilato oggi l'ipotesi di un ritiro dall'agonismo di Federica Brignone, voci che non hanno trovato alcuna conferma. L'azzurra, che parteciperà alla festa di addio delle francesi, era apparsa oltremodo delusa per essere uscita già nella prima manche dell'ultimo gigante in un momento di sua gran forma. In questa stagione la valdostana ha vinto un oro ed un argento iridati in combinata e gigante e ottenuto in coppa risultati eccellenti con una vittoria, cinque secondi ed un terzo posto.