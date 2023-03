Sofia Goggia si confessa sul flirt con Massimo Giletti: tutta la verità

BERGAMO - Forte e fragile allo stesso tempo. Sofia Goggia si confessa dopo una stagione entusiasmante, fatta di successi, infortuni e qualche delusione. "Alcune volte la mattina mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale - confessa la sciatrice bergamasca - vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa è il dolore dell’anima. Sono cresciuta con una irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni".

I timori della campionessa

"La mia paura più grande è quella di non essere mai abbastanza - ammette - da un lato è una spinta propositiva per raggiungere i miei obiettivi. Dall’altro lato è qualcosa di patologico, il mio sentirmi sempre un po' sbagliata. Non so accettare una cosa diversa dall'idea di perfezione. Io sono solissima, ho bisogno del silenzio, lo considero un vuoto che va ascoltato e non riempito a vanvera. Ecco, la tolleranza e la comprensione dell’altro a volte mi manca”.

Un gossip… smentito

La sciatrice allontana senza esitazioni anche le voci di una relazione con il giornalista Massimo Giletti. “Stiamo parlando del niente di niente - sottolinea - capisco la dinamiche della comunicazione, da una mezza frase in una intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip. Come quando si diffuse la voce che sarei andata a Sanremo ma io non avevo nemmeno mai parlato con Amadeus. Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te, non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto. Una cosa è certa, io sono definita solo e sola¬mente da me stessa. Non potrei mai essere definita da altri. Che il mio nome venga associato a quello di qualcun altro, anche no”.