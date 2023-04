Sofia Goggia, allenamento extra sulle nevi norvegesi: il motivo

Allenamento extra per Sofia Goggia sulle nevi norvegesi di Kvitfjell. La detentrice della Coppa del mondo di discesa femminile per tre stagioni consecutive, sarà impegnata al nord da giovedì 13 a venerdì 21 aprile, con l'intento di collaudare dei nuovi materiali proposti dall'azienda che le fornisce gli sci, in vista della prossima stagione e delle nuove competizioni. Si tratta dell'ultimo periodo di test in pista, prima della pausa estiva e al suo fianco sarà presente il tecnico Luca Agazzi.