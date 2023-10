Clamoroso nello sci: Goggia rischia di travolgere un addetto alla pista durante la gara!

S?LDEN (Austria) - Parte con un’inconveniente la stagione sciistica di Sofia Goggia, oggi presente al cancelletto di partenza per la prima gara dell’anno a Sölden . L’esordio della sciatrice italiana nello slalom gigante è stato interrotto da un inconveniente che ha rischiato di tramutarsi in un grave incidente . Ma l’imprevisto dovuto all’organizzazione, è stato azzerato con una nuova partenza.

Goggia, l’episodio di Sölden

La sciatrice bergamasca dopo pochi secondi dalla partenza, ha incrociato sul proprio percorso un assistente di pista che in quel momento stava risistemando la neve accanto a una delle porte dello slalom gigante. A quel punto, per evitare l’impatto, Sofia Goggia ha fatto una manovra estrema. Il giudice di gara ha consentito alla sciatrice italiana di tornare al cancelletto di partenza per ricominciare la propria performance.

Le parole di Sofia Goggia

La bergamasca alla fine della prima manche ha ottenuto il 20° tempo, accusando un distacco di 2”80. “Partiamo dalla prima gara ed è subito cinema - ha affermato Sofia Goggia ai microfoni di Rai Sport - l‘inverno è arrivato, mi è tornato in mente Alberto Tomba quando a Stoneham partì e sentì lo stop e poi fu costretto a risalire parte della pista a scaletta. La mia manche è stata una bella lotta: la pista era segnata, ho fatto molta fatica”.