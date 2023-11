Coppa del Mondo, Striedinger in testa nella prima prova. Secondo l'azzurro Alliod

CERVINIA - Dopo le cancellazioni dello scorso anno per mancanza di neve, si è chiusa la prima prova della nuovissima discesa internazionale elvetico-italiana di coppa del mondo tra Zermatt e Cervinia , sopra i 3 mila metri di quota ai piedi del Cervino. Il più veloce è stato, in 2'05"93, l'austriaco Otmar Striedinger . A sorpresa al secondo posto, in 2'06"25, c'è l'azzurro Benjamin Jacques Alliod con il pettorale 68. Terzo l'elvetico Niels Hintermann in 2'06"30, poi con il quarto tempo in 2'06"78 l'altro azzurro Florian Schieder .

Male Paris e Innerhofer, Casse nono

Mattia Casse ha chiuso nono in 2'07"13. Male, a sorpresa, i due grandi favoriti, il norvegese Aleksander Kilde in 2'08"10 e lo svizzero Marco Odermatt in 2'07"54. Stesso discorso anche per il campione azzurro Dominik Paris sceso in 2'07"78 ed il veterano Christof Innerhofer in 2'10"13 su un fondo che si è poi velocizzato per gli atleti partiti con pettorali alti. In calendario - in vista delle due discese di cdm di sabato e domenica e con la consueta incognita meteo vista l'altitudine - ci sono altre due prove giovedì e venerdì.