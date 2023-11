Sci alpino, Petra Vlhova vince lo slalom a Levi

FINLANDIA - Si è concluso con la vittoria di Petra Vlhova il primo slalom femminile della stagione di Coppa del mondo, sulle nevi finlandesi di Levi. La slovacca è salita sul gradino più alto del podio chiudendo in 1'50"59 davanti alla tedesca Lena Duerr (+1"41), all'austriaca Katharina Liensberger (+1"55) e alla statunitense Mikaela Shiffrin, quarta (+1"70) e reduce da una contusione ossea che si è procurata in allenamento. In pista anche le azzurre: Martina Peterlini ha chiuso 17esima (+3"97), recuperando 12 posizioni rispetto alla prima manche, e Lara Della Mea 25esima (+5"42).