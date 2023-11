CERVINIA - Troppo vento ed è così stata cancellata per il maltempo anche la prima discesa donne di cdm di Zermatt- Cervinia. Un'altra gara è in programma domani (domenica 19). Questa è stata - tra i quattro annullamenti della la passata stagione ed i due delle discese uomini di una settimana fa - la settima cancellazione di questa gara tra Svizzera e Italia, sopra i 3.00 metri di quota, che così non ha mai potuto sinora avere un esordio.