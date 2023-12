CdM, trionfo Brignone: vince il primo slalom a Mont Tremblant

MONT TREMBLANT - Trionfo di Federica Brignone, che vince il primo slalom gigante della Coppa del mondo di sci donne a Mont Tremblant, in Canada. L'azzurra chiude in 2.14.95, conquistando il successo n. 22 in carriera. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 2.15.16 e terza l'americana Mikaela Shiffrin in 2.15.24.