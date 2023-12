Brignone da urlo in Coppa del Mondo: bis in gigante a Mont Tremblant

MONT-TREMBLANT (CANADA) - Show di Federica Brignone di Mont Trembland , dove la 33enne sciatrice italiana ha vinto in rimonta (era sesta dopo la prima manche) anche il secondo gigante di Coppa del Mondo in programma sulle nevi canadesi

Brignone davanti a Gut-Behrami e Shiffrin

Si tratta della la vittoria n.23 per Brignone, azzurra più vincente di sempre. Seconda la svizzera Lara Gut-Behrami e terza la statunitense Mikaela Shiffrin. Per l'Italia poi c'è Marta Bassino ottava, mentre Sofia Goggia ha invece chiuso decima, con una seconda manche progressivamente disturbata da una fitta nevicata e da raffiche di vento. Per l'Italia in classifica anche Elisa Platino 20ª e Roberta Melesi, vittima di un paio di errori nel tratto finale dopo una buona prestazione e 21ª.

I nuovi record di Federica Brignone

Già grazie al primo successo Brignone è diventata la più anziana vincitrice in Coppa del mondo fra le porte larghe a 33 anni e 4 mesi, "superando" Anita Wachter, che nel dicembre 1999 si impose a Lienz all'età di 32 anni e 10 mesi. Il record assoluto in coppa appartiene invece a Elisabth Goergl, sul gradino più alto del podio nel supergigante di Val d’Isère nel dicembre 2014 all'età di 33 anni e 10 mesi. Brignone inoltre non aveva mai vinto in Canada, che diventa la nona nazione dove ha trionfato dopo Italia, Austria, Francia, Germania, Svizzera, Russia, Stati Uniti e Andorra.