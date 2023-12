Sci, lo statunitense Bennett trionfa nella discesa di Val Gardena

VAL GARDENA - Un successo inaspettato, una vittoria a sorpresa generata dalle condizioni atmosferiche. Lo statunitense Bryce Bennett vince la discesa libera di Val Gardena, pur partendo con un pettorale altissimo (34): l’americano ha avuto modo di sfruttare il fondo improvvisamente assolato che ha velocizzato la pista . Il californiano ha bissato l’unico successo che aveva ottenuto in carriera sempre sulla Saslong due stagioni fa.

Discesa libera, il podio della libera

Bennett ha preceduto sul traguardo il norvegese Aleksander Kilde che già stava pregustando il successo, e lo svizzero Marco Odermatt che guadagna il terzo gradino del podio. Il migliore tra gli italiani è stato l’azzurro Dominik Paris che ha chiuso la propria gara all’undicesimo posto. Subito dopo, in graduatoria c’è il trentanovenne Christof Innerhofer che si piazza - ex aequo - al dodicesimo posto con l’altro azzurro Mattia Casse. Domani sulla Saslong è in programma il SuperG.