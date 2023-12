Brignone da urlo in Val d'Isere: vince il superG, terza Goggia

Prestazione da urlo di Federica Brignone e Sofia Goggia nel superG di Coppa del Mondo in Val d’Isère. La Brignone ha infatti vinto la gara, portando a casa la sua terza vittoria stagionale, davanti alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e a Sofia Goggia, non in perfette condizioni causa influenza, ma che ha raggiunto il terzo gradino del podio a 59 centesimi dall'altra azzurra. Settima Laura Pirovano, a 1"80 dalla vincitrice.