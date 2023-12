Forst e FISI, una partnership da medaglia d'oro

Con la conferma della propria sponsorship anche per la stagione 2023/2024, la collaborazione tra la Birra Forst e la Federazione Italiana degli Sport Invernali giunge ormai al suo sesto anno.

Una collaborazione basata sulla condivisione dei medesimi valori - natura, purezza, impegno, passione - e che ha portato grandi soddisfazioni per gli innumerevoli successi delle nostre atlete e dei nostri atleti.

Ma il successo di questa partnership non conosce sosta, considerando quanto accaduto lo scorso weekend con la meravigliosa vittoria, sabato, di Dominik Paris che, indossando la pettorina FORST, ha trionfato sulla Saslong in Val Gardena. Un risultato stratosferico, che assume una grande importanza poiché l’ultimo successo Azzurro su questa pista risale al 2001 (Kristian Ghedina).

Questa vittoria ha un importante valore simbolico per Forst per il luogo in cui è avvenuta: la Val Gardena, terra d’origine di Birra Forst, che si candida a ospitare i mondiali di Sci Alpino nel 2029 con il grande supporto del marchio birraio.

L’evento memorabile è stato immortalato da una foto dopo la premiazione, la quale ritrae Paris insieme a Cellina von Mannstein del marchio Forst, e Flavio Roda, Presidente FISI: senza dubbi un trio vincente. Il quale era anch’esso presente alla premiazione ufficiale.

Un fine settimana ricco di appuntamenti sportivi, dove Forst ha ribadito il supporto verso i Campioni di Sci Alpino con le pettorine brandizzate, vestendo gli atleti della Discesa in Val Gardena e dello Slalom Gigante in Alta Badia, un altro luogo speciale per il marchio FORST.

Come se non bastasse, questo fine settimana si sono aggiunti il 1° e 3° posto rispettivamente di Federica Brignone e Sofia Goggia nel SuperG di Val d’Isere. Ciliegina sulla torta: il successo di Omar Visintin (Campione nato a Lagundo, sede di Birra FORST) e Michaela Moioli nello Snowboardcross a squadre a Cervinia. Tantissimi risultati che suggellano un weekend ed una partnership da CAPOLAVORO!

Il profondo legame tra FORST & FISI viene celebrato nella campagna pubblicitaria di quest’anno, che vede protagonisti i vincitori di ori olimpici Federica Brignone, Marta Bassino, Christian Innerhofer e Dominik Paris. Ad affiancarli c’è un vincitore speciale: Forst 0,0%, che si è da poco aggiudicata la medaglia d’oro agli World Beer Awards 2023 nella categoria Low e No Alcohol Beer.