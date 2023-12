Stelvio, seconda prova: Kilde davanti a tutti, Casse il miglior azzurro

Prosegue il buon momento di Aleksander Amodt Kilde allo Stelvio, mettendo a segno il miglior tempo nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Bormio (Sondrio) in programma giovedì 28 dicembre. Kilde ha fermato il cronometro sull’1’52″26 , chiudendo davanti allo svizzero Nils Hintermann e al canadese Cameron Alexander, con il francese Cyprien Sarrazin autore del quarto tempo

Prova cronometrata, i tempi degli italiani

Mattia Casse si conferma il migliore degli italiani, chiudendo con il decimo tempo a 1″01 da Kilde. Giovanni Franzoni ha fatto siglare il tredicesimo tempo assoluto, saltando però un porta (+1″61 per lui). Solo diciannovesimo posto per Florian Schieder che paga 2″03 da Kilde. Venticiquesimo tempo per Dominik Paris, che in carriera ha vinto già sei volte la discesa di Bormio. Infine Christof Innerhofer ha segnato il ventinovesimo tempo.