Coppa del Mondo, Brignone seconda dietro a Shiffrin nel gigante di Lienz

Brignone sul podio a Lienz, Goggia ottava

La 33enne azzurra, quinta al termine della prima manche mattutina sulle nevi austriache (che ha visto la caduta di Bassino), ha poi rimontato diverse posizioni salendo sul secondo gradino del podio davanti alla svedese Sara Hector (seconda a metà gara), terza a 45 centesimi dalla statunitense sempre più leader della classifica generale e giunta alla vittoria numero 92 in Coppa del mondo. Ottima per l'Italia anche la prova di Sofia Goggia, nella top ten con l'ottavo posto finale, mentre più indietro hanno chiuso Roberta Melesi (17ª), Elisa Platino e per Asja Zenere (25esime 'in condominio') e Lara Della Mea (29ª).

Le parole di Brignone dopo il suo 62° podio in carriera

Dopo la gara di Lienz è ovviamente soddisfatta Federica Brignone, al suo 62° podio in carriera: "Sono molto felice - ha detto l'azzurra ai microfoni Rai Sport - soprattutto dopo le sensazioni della prima manche in cui un po' tutto non ha funzionato, non mi sono adattata bene e mi sono lasciata condizionare un po' troppo. Nella seconda mi sono detta 'voglio sentire gli sci', ho cercato di attaccare e di trovare ritmo nelle curve veloci. Non pensavo di finire sul podio e di recuperare così tanto anche da Shiffrin, sono felicissima".

Brignone sale in vetta alla classifica di gigante

Dopo il gigante di Lienz, Federica Brignone si porta in vetta nella classifica di gigante con 400 punti, superando Lara Gut Berhami che col sesto posto odierno si assesta a 365 punti con Shiffrin terza a quota 320. Shiffrin e Brignone occupano anche le prime posizioni della classifica generale di Coppa del Mondo, con la statunitense prima con 800 punti, 163 lunghezze più di Brignone; terzo posto per Petra Vlhova, staccata di 273. "Il pettorale rosso di leader della classifica di gigante? Mi interessa averlo all'ultima gara, non a dicembre - ha detto ancora Brignone ai microfoni di Rai Sport -. È una bella lotta, ci sono concorrenti molto agguerrite". Domani (venerdì 29 dicembre) sempre a Lienz è previsto lo slalom speciale (prima manche in programma alle 10), ultima gara del 2023.