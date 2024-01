Coppa del Mondo, slalom gigante: Brignone terza a Kranjska Gora. Vince Grenier

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) - Ancora podio per Federica Brignone: nello slalom gigante di Coppa del mondo femminile a Kranjska Gora, Slovenia, l'azzurra chiude al terzo posto con il tempo di 1.51.02 conservando così il pettorale rosso di leader della disciplina. Vince la gara, grazie a una splendida seconda manche, la canadese Valerie Grenier (1.50.51) che risale dalla quarta posizione e bissa il trionfo dell'anno scorso. Secondo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami (1.50.88). Quarto posto per Petra Vlhova, che aveva realizzato il miglior tempo nella prima manche. Difficoltà anche per Mikaela Shiffrin: la statunitense chiude al 9° posto dopo due manche sottotono.