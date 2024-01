Goggia scivola e va fuori nel superG Altenmarkt, trionfa Huetter

ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Giornata deludente per le azzurre dello sci in Austria, dove la 31enne 'padrona di casa' Cornelia Huetter ha ottenuto il suo quinto successo in Coppa del mondo vincendo il primo superG di Altenmarkt- Zauchensee (come recupero di St. Moritz) davanti alla norvegese Kajsa Lie in 1.13.26 ed alla svizzera Lara Gut-Behrami in 1.13.38. Miglior azzurra, ma ai piedi del podio, Federica Brignone, quarta in 1.13.49 seguita in quinta posizione da Marta Bassino in 1.13.62, entrambe 'tradite' dal non aver trovato la linea migliore nel lungo Schuss finale. Fuori senza danni, invece, Sofia Goggia, aggressiva ma non impeccabile, per una scivolata a metà tracciato dopo una inclinazione eccessiva in seguito a un sobbalzo quando già era in ritardo.