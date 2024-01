WENGEN (SVIZZERA) - Dopo il grande spavento per la bruttissima caduta su un salto del campione francese Alexis Pinturault (diventatato papà per la prima volta da una settimana e trasportato in ospedale in elicottero con probabili danni soprattutto al ginocchio destro) è stato il francese Cyprien Sarrazin (già primo nella libera di Bormio) a vincere in 1.47.75 il superG di coppa del mondo sulle nevi svizzere di Wengen.