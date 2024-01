Sci, Goggia show: trionfo nella discesa libera di Altenmarkt

ALTENMARKT IM PONGAU (AUSTRIA) - Show di Sofia Goggia in Austria, dove la 31enne sciatrice bergamasca (campionessa olimpica nel 2018) ha vinto la discesa libera ad Altenmarkt-Zauchensee e conquistato così la sua 24ª vittoria in Coppa del Mondo ('aggancio' a Federica Brignone e Gustavo Thoeni), riscattando così la caduta nel superG del giorno prima e scoppiando in un liberatorio pianto di gioia dopo la gara: "Ho fatto una gara solida - ha detto -, anche se un po' di vento mi ha condizionato in quota".