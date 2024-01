Periodo difficile quello che sta attraversando Matthias Mayer, ex campione olimpico di velocità. L'austriaco, tre medaglie d'oro alle Olimpiadi e varie vittorie in coppa, a 33 anni ha deciso di ritirarsi in maniera improvvisa dall'agonismo e ha iniziato a seguire i giovani liberisti dopo essere stato ingaggiato dalla sua federazione.