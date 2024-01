HITZBUEHEL (AUSTRIA) - Florian Schieder si ripete: dopo il secondo posto dell'anno scorso, che gli è valso il primo podio in carriera, l'azzurro chiude ancora in seconda posizione la prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma a Kitzbuehel, in Austria. Nella mitica 'Streif', il classe 1995 di Castelrotto sfiora il trionfo, con il tempo di 1'55"80, battuto solo dal francese Cyprien Sarrazin, che lo ha preceduto di soli 5 centesimi.