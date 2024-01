JASNA (SLOVACCHIA) - Mikaela Shiffrin vince lo slalom speciale di Jasna (Slovacchia), valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La statunitense vince la gara con il tempo di 1.48.21, ottenendo così anche la sua 58ª vittoria in questa disciplina e la 95ª in Coppa del mondo: la mitica quota 100 si avvicina sempre di più. Alle spalle della sciatrice classe 1995, la croata Zrinka Ljutic (1.48.36) e la svedese Anna Swenn Larsson (1.49.02).