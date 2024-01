KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Il tedesco Linus Strasser in 1.40.36 ha vinto il difficile slalom speciale di cdm Kitzbuehel. Per Strasser, 31 anni, è il quarto successo in carriera. Sul podio il norvegese Kristoffer Jakobsen in 1.40.50 e lo svizzero Daniel Yule in 1.40.66.