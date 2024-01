Brignone: "Mi tuffo a Cortina per sfatare un tabù"

Un inverno da protagonista e una voglia matta di renderlo ancor più magico. Sette podi, tre vittorie: la stagione di Federica Brignone è già da incorniciare e questo weekend può assumere contorni da record. Soltanto nell’intera annata in cui è diventata l’unica italiana a vincere la sfera di cristallo più prestigiosa aveva raccolto più piazzamenti tra le prime tre (11), mentre in quella passata ne aveva collezionati esattamente gli stessi a marzo (7). Di primati, la tigre valdostana se ne intende, eccome, come dimostrano i 24 sigilli che, al pari di Sofia, ne fanno l’azzurra più vincente in Coppa del Mondo, con un numero maggiore di podi (63). Tra questi però, non ce n’è ancora nessuno a Cortina: chissà che in questa tre giorni adrenalinica non sfati anche un altro tabù. Ieri, intanto, la trentatreenne carabiniera ha presentato la nuova iniziativa di sostenibilità ambientale per il 2024 legata al progetto Traiettorie Liquide.