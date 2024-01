Cortina, Goggia terza nella discesa. Le condizioni di Shiffrin dopo la caduta

CORTINA D'AMPEZZO - Sofia Goggia conquista il terzo posto nella prima discesa di Cortina, una gara segnata da tante cadute, compresa quella seria della campionessa Mikaela Shiffrin, portata in elicottero all'ospedale per controlli. Ancora un podio - il n.53 in carriera - per l'azzurra, terza in 1'33"77, ex aequo non solo con l'austriaca Chriistina Ager, ma pure con la canadese Valerie Grenier. A vincere è stata Stephanie Venier, 30 anni ed al secondo successo, seguita dalla svizzera Lara Gut-Behrami.