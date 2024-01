SuperG a Garmisch, vince Odermatt. Male gli azzurri

Nona vittoria stagionale e 33ª in carriera per lo svizzero Marco Odermatt, il dominatore della coppa del mondo, che in 1.10.13 si è imposto anche nel superG sulla pista Kandahar di Garmisch. Secondo l'austriaco Raphael Haaser (1.10.43) e terzo a sorpresa per l'altro elvetico Franjo von Allmen (1.10.74) dopo una gara spericolata ma fortunatamente per lui anche redditizia.