Incredibile rimonta di Yule: trentesimo nella prima manche, poi vince!

Per gli azzurri Vinatzer è il migliore

Miglior azzurro tra i tre ammessi alla seconda manche su una pista dal fondo sempre più lento e cedevole per il sole e una temperatura primaverile è l'altoatesino Alex Vinatzer in 1'36"70, che da 21° chiude decimo. Il trentino Stefano Gross finisce invece 21° in 1'37"13. Il più penalizzato risulta Tommaso Sala, settimo dopo la prima manche ma alla fine solo 26° in 1'37"22 La coppa del mondo uomini torna in scena sabato prossimo a Bansko, in Bulgaria, con uno slalom gigante seguito domenica da uno speciale. Le donne saranno invece sui Pirenei, a Soldeu, in Andorra ed anche per loro ci saranno un gigante ed uno speciale.