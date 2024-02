Goggia, notte tranquilla in clinica: oggi inizia la fisioterapia passiva

MILANO - La sciatrice azzurra Sofia Goggia ha passato un notte tranquilla dopo l'intervento di riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro rimediata ieri mattina nel corso di un allenamento svolto a Pontedilegno. L’atleta bergamasca - come annuncia la Fisi in una nota ufficiale - inizierà nella giornata odierna la fase passiva di fisioterapia e verrà dimessa nei prossimi giorni dalla clinica Madonnina di Milano dove ieri è stata sottoposta all’intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura.