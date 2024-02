Sofia Goggia, il post su Instagram con il padre è da brividi

MILANO - Ancora un infortunio, ancora un incidente molto grave. Sofia Goggia ancora una volta cade rimediando una brutta frattura che la costringerà a una lunga fase di recupero. Ieri la sciatrice di Bergamo è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura della gamba destra, nei prossimi giorni verrà dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano. E’ un momento psicologicamente difficile per la grande sciatrice che ancora una volta deve fare i conti con una sorte non propriamente propizia.