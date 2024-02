Doppietta azzurra nella libera di Crans-Montana: vince Bassino, Brignone seconda

CRANS-MONTANA (SVIZZERA) - Una strepitosa doppietta azzurra splende nella seconda discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana. A vincere è Marta Bassino con il crono di 1'26"84, settimo successo in carriera e primo in questa disciplina per la piemontese, che precede di 54 centesimi Federica Brignone seconda. Solo terza invece la svizzera Lara Gut- Behrami (1"11), vincitrice della libera di ieri, che con l'assenza forzata per infortunio di Sofia Goggia è passata in testa alla classifica di disciplina: 369 punti contro i 350 dell'azzurra quando mancano solo due gare alla fine della stagione. Per l'Italia c'è poi con uno splendido quinto posto per la trentina Laura Pirovano (1"24).