Paris terzo nel superG di Kvitfjell. Vince Kriechmayr

SuperG, quattro italiani in top10

Chiude sesto Guglielmo Bosca, che dopo il podio conquistato a Wengen ha ormai acquisito una notevole sicurezza nella specialità. Insieme a lui al sesto posto Pietro Zazzi, miglior risultato della sua carriera. Nella top 10 finisce anche Mattia Casse, autore di una prova costante, tranne nel tratto finale. Il piemontese è decimo a 41 centesimi dal leader. E sono quattro italiani nei 10, per una gran prova di squadra. Christof Innerhofer rimane in linea per il podio per i tre quarti della pista, lasciando qualcosa di troppo solo nel finale. Il campione di Gais chiude comunque al 19° posto con 66 centesimi di distacco. Nicolò Molteni è a 1"31. Saranno Paris, Bosca e Casse a rappresentare l’Italia nel superG delle finali di Saalbach.