Campionati d’Italia Sci Paralimpico, Paglia secondo

Si sono conclusi ad Armentarola i Campionati d’Italia di sci nordico paralimpico che ha visto partecipare per la seconda volta nella gara sprint di 800 metri il Ten. Col. Gianfranco Paglia che quest’anno ha gareggiato anche nella competizione promozionale di 5 km con un percorso ad hoc. Per questa gara si è classificato secondo. Il bilancio di questa stagione è stato molto positivo poiché ha raggiunto risultati atletici e tecnici elevati rendendo orgoglioso l’istruttore Paolo Marchetti e lo staff tecnico. Tutti questi passaggi tecnici e atletici hanno portato al risultato storico del record mondiale di fine novembre con L’Ora no limits, in fase di omologazione da parte degli enti di competenza. Una volta omologato il record, sarà il preludio per poter lavorare a nuove sfide che lo vedranno accompagnare gli azzurri con nuovi eventi promozionali ai giochi di Milano Cortina 2026.

“Al termine dell’anno agonistico – ha dichiarato il Ten. Col. Gianfranco Paglia, capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) - voglio ringraziare la Difesa che non ha fatto mai mancare il suo sostegno, la Fisip e tutto lo staff che mi ha seguito con grande attenzione in questo periodo studiando tutte le soluzioni idonee per permettermi di sciare nonostante la mia disabilità. Un ringraziamento speciale lo rivolgo agli atleti delle squadre nazionali A e B che non mi hanno fatto mai mancare la loro spinta emozionale sia durante gli allenamenti e sia nelle gare nazionali, al GSPD, una vera e propria famiglia che condivide gli stessi valori, rafforzando uno spirito di inclusione sempre più evidente. L’auspicio è che possano scendere in pista altri ragazzi con disabilità e che non la vivano come un limite ma come una sfida per rimettersi in gioco facendo sempre e comunque sventolare il nostro Tricolore, raggiungendo, con coraggio e determinazione gli obiettivi”.