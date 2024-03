Brignone show: vince il superG di Kvitfjell condizionato dalla nebbia

Federica Brignone trionfa nel superG di Kvitfjell, condizionato da numerose interruzioni per la scarsa visibilità in pista. L'azzurra si prende la prima posizione in 1:37.30 nonostante i problemi con la nebbia, ma poi rischia di vedere annullato il suo successo vista la possibile sospensione della gara senza il numero minimo per omologarla. Alla fine il numero viene raggiunto e la Brignone può festeggiare la sua 25ª vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la decima nella specialità.