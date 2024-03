Brignone show nello slalom gigante di Are: trionfo numero 26 in carriera

ARE (Svezia) - Una grande Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Are, tappa svedese della coppa del Mondo disci alpino. L'azzurra è stata protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda manche, conquistando la 26esima vitttoria in carriera in Coppa del Mondo. Al secondo posto la svedese Sara Hector, che aveva chiuso in testa la prima manche con oltre 1" sull'azzurra. In terza posizione la svizzera Lara Gut-Behrami.