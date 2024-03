Sci di fondo: vince Klæbo, Pellegrino chiude al settimo posto

HOLMENKOLLEN (Norvegia) - Federico Pellegrino conquista il settimo posto nell’iconica 50 km in tecnica classica di Holmenkollen dove il dominio norvegese caratterizza la classifica finale. Vince Johannes Klæbo che precede i quattro connazionali Martin Nyenget, Pål Golbdeg, Harald Amundsen e Didrik Tønseth, al termine di una volata ristretta con l’italiano Pellegrino unico atleta non scandinavo tra gli otto che si sono giocati successo e podio. L’azzurro è rimasto a contatto con i migliori per l’intera gara, anche nella tornata finale di 3 chilometri in cui il ritmo è salito in maniera vertiginosa sotto le accelerate di Ivo Niskanen e Martin Nyenget. Alla fine, trionfa Klæbo in 2 ore 6 minuti 50” e 4 centesimi. Oltre al settimo posto di Federico Pellegrino, Paolo Ventura chiude in 18ª posizione e Giandomenico Salvadori è 24º sul traguardo finale.