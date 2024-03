Coppa del Mondo, Shiffrin vince lo slalom speciale di Sallabach

SAALBACH (Austria) - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di Saalbach, valido per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse americana, seconda al termine della prima manche, ha chiuso con il crono complessivo di 1'53"22 , precedendo di 54 centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann e di 63 centesimi la svedese Anna Swenn Larsson , in testa al termine della prima manche.

Shiffrin, sessantesimo successo in slalom

Per l'americana si tratta della 60ª affermazione in carriera tra i pali stretti, la 97ª in Coppa del Mondo. Prima delle italiane in gara è Martina Peterlini: l'azzurra recupera nel secondo round nove posizioni e chiude al nono posto accusando un ritardo di 1"16 dalla Shiffrin. In classifica generale guida sempre l’elvetica Lara Gut-Behrami davanti a Mikaela Shiffrin e all’azzurra Federica Brignone.