SAALBACH - Alle finali di coppa del mondo di sci alpino a Saalbach, dopo una nevicata notturna e due rinvii in mattinata, è stata cancellata per ragioni di sicurezza anche la discesa uomini, ultima gara della coppa del mondo 2023-24. Salgono cosi a 21 le gare cancellate in questa stagione per ragioni meteo, solo in parte sono state recuperate. La coppa di disciplina - dopo quella generale, quella di gigante e quella di superG - è così andata allo svizzero Marco Odermatt.