Dominik Paris da sogno: è campione italiano di discesa per la terza volta

BOLZANO - Uno strepitoso Dominik Paris si è laureato per la terza volta campione italiano di discesa. Dopo i successi del 2021 e 2022, il carabiniere della Val d'Ultimo ha fatto tris al termine della prova tricolore sulla pista Schoeneben di Sarentino, in provincia di Bolzano, vinta col tempo di 56"43. Il 34enne Paris ha chiuso davanti a Nicolò Molteni e Guglielmo Bosca, entrambi portacolori del Centro Sportivo Esercito che hanno così completato il podio tricolore assoluto: prima medaglia agli assoluti per Molteni, mentre per Bosca si tratta del secondo bronzo consecutivo dopo quello di dodici mesi fa.