Psicologi in pista per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

ROMA - In vista dei prossimi Giochi Invernali Milano Cortina 2026 diventa ancora più centrale valorizzare la preparazione mentale e il benessere psicologico degli atleti che saranno impegnati in quelle competizioni. Con questa consapevolezza, è stato firmato l’Accordo Quadro di collaborazione sulla psicologia dello sport tra il CONI Comitato Regionale Lombardia e l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) per stabilire una collaborazione di crescita e sviluppo sul territorio della Regione. L’Accordo Quadro ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per eguale periodo solo con atto sottoscritto dalle parti – CONI Lombardia e OPL. Attraverso la collaborazione tra CONI e OPL, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 diventano non solo un’emozionante vetrina dello sport, ma anche un palcoscenico dove la preparazione mentale degli atleti è una priorità e dove assume un forte rilievo l'impegno concreto verso il benessere psicologico nel mondo dello sport. “L’obiettivo di questo accordo è valorizzare il ruolo fondamentale della psicologia dello sport nei principali ambiti di applicazione: dall’ambito formativo e psico-educativo fino al potenziamento della performance degli atleti e delle squadre. L’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026 è un’opportunità unica per intercettare il grande pubblico lombardo e mettere in risalto il contributo degli psicologi nel e per lo sport”, ha dichiarato Laura Parolin, presidente

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.