Lara Gut-Behrami spiazza tutti: "Un anno e mi fermo"

"Mancano due anni, non è una cosa a cui penso: ma non credo che ci sarò. Penso che farò un anno e mi fermerò prima". Lara Gut-Behrami annuncia di non essere intenzionata a gareggiare fino ai Giochi di Milano-Cortina. La sciatrice svizzera, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 e vincitrice di due titoli iridati e due Sfere di Cristallo, ha annunciato che, con tutta probabilità, non prenderà parte alle prossime olimpiadi invernali del 2026.