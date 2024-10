Sofia Goggia e l'infortunio: "Per due mesi mi dicevo 'sono morta', non avevo più il piede"

Goggia e i momenti più difficili da superare

La sciatrice azzurra ha superato dei momenti molto difficili. Dal punto di vista fisico e mentale: "Per due mesi ho detto “sono morta”. Quando sono caduta quel giorno e non mi ero ancora fermata, sapevo già di non avere più il piede all’interno dello scarpone, è stato come morire. Nei primi mesi ho pensato di non potercela fare. Adesso sentendo bene anche il piede ho voglia di sciare e riprovarci. La voglia di andare forte c’è sempre nonostante i 7 infortuni".