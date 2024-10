Sci, riparte la stagione degli sport invernali nel Lazio

Con il tradizionale appuntamento ‘Pianeta Sci’, giunto alla 41ª edizione, che ha avuto come teatro la prestigiosa sala Tirreno della Regione Lazio, con la partecipazione di oltre 300 persone, si è aperta ufficialmente nel Lazio la stagione 2024/2025 degli sport invernali. All’evento, che come ogni anno è stata l’occasione per premiare i migliori atleti, i tecnici e i dirigenti per i risultati ottenuti nella stagione passata, hanno preso parte, al fianco del presidente Andrea Ruggeri, numerose autorità fra le quali il presidente della Fisi Nazionale Flavio Roda, gli Assessori Regionali Elena Palazzo e Massimiliano Maselli e il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro. Un ideale e benaugurante taglio del nastro per le numerose attività che il Comitato Regionale Lazio e Sardegna organizzerà nei prossimi mesi. Nel corso della cerimonia lo Sci Club Terminillo è stato insignito della prestigiosa Pergamena “I Fedelissimi” in occasione del 75° anniversario di affiliazione alla FISI. In attesa della neve gli atleti del Lazio sono attualmente impegnati nella disciplina dello skiroll mentre i protagonisti dello sci alpino e del fondo stanno intensificando la preparazione in vista dell’inizio delle gare che già nel prossimo mese di novembre li vedrà impegnati sulle piste di tutta Italia.

Dal 17 al 22 marzo 2025 il CLS insieme al CAB organizzerà a Campo Felice ed Ovindoli i Campionati Italiani Children di sci alpino

Il 2025 sarà contraddistinto, per il CLS, da un prestigioso appuntamento nazionale. Il Comitato Regionale Lazio e Sardegna sarà chiamato, nella stagione che va ad iniziare, ad organizzare in collaborazione con il CAB (Comitato Regionale Abruzzo) i Campionati Italiani Children di sci alpino che avranno come scenario, dal 17 al 22 marzo, le piste di Campo Felice e Ovindoli. Alla manifestazione parteciperanno i migliori e più promettenti atleti delle categorie Ragazzi e Allievi (M/F) (nati negli anni 2009/2010 e 2011/2012) provenienti da ogni regione italiana. SuperG, Ski Cross, Gigante e Slalom le discipline previste nel nutrito programma di gare.

Con il CLS il biathlon entra nelle scuole elementari di Rieti, Frosinone e Roma

Fra le iniziative promozionali più rilevanti che partiranno quest’anno c’è quella che coinvolgerà le scuole elementari di Rieti, Frosinone e Roma volta ad avviare i più piccoli all’attività del biathlon. I ragazzi che prenderanno parte all’iniziativa, guidati da qualificati tecnici federali in collaborazione con gli sci club del territorio, apprenderanno l’utilizzo degli skiroll (sci a rotelle) e di carabine laser, con l’obiettivo di far appassionare i giovanissimi studenti alla disciplina, sullo sviluppo della quale il CLS crede molto, facendo proselitismo per i mesi a venire.

Il presidente Andrea Ruggeri: ‘Pronti ad affrontare una stagione impegnativa e piena di eventi’

“IL CLS è al lavoro già da tempo-dichiara il presidente del Comitato Regionale Lazio e Sardegna Andrea Ruggeri-per regalare ai nostri sci club, agli atleti e a tutto il movimento regionale degli sport invernali, una stagione ricca di eventi e di iniziative. Proseguiremo nell’implementazione delle attività, nel sostegno agli atleti di vertice del nostro comitato, nell’organizzazione delle gare nel nostro territorio e dando vita ad iniziative promozionali per i giovani, in collaborazione con gli enti locali, con le scuole e con gli sci club del territorio. Quest’anno saremo chiamati dalla Federazione, insieme al Comitato Abruzzese, ad un prestigioso onere, l’organizzazione dei Campionati Italiani Children. Siamo pronti a regalare ai giovani partecipanti, e ai loro entourage, un’edizione straordinaria curando ogni piccolo dettaglio. L’unico evento che non possiamo prevedere è legato alla neve e alle condizioni climatiche Incrociamo le dita e speriamo che tutto si possa svolgere nelle migliori condizioni possibili “.