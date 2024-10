Acqua San Bernardo diventa main sponsor del fondista Pellegrino

Acqua S.Bernardo , conosciuta per le proprietà organolettiche e la leggerezza, rafforza la propria presenza negli sport invernali . La minerale ha dimostrato grande affiatamento con gli sportivi alpini, a sottolineare la vicinanza con la Federazione Italiana degli Sport Invernali, importante e strategica partnership che si è siglata nella passata primavera. A coronamento di questo percorso, S.Bernardo sceglie il fondista Federico Pellegrino come suo volto iconico e rappresentativo per i prossimi due anni . L’affinità tra S.Bernardo e Pellegrino si è dimostra forte ed autentica. Infatti, l’accordo tra l’atleta e la minerale viene siglato dopo la partnership stretta con la Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, e durante il quale S.Bernardo ha riconosciuto nell’atleta una grande affinità. A partire da questo momento tra S.Bernardo e Pellegrino, che con la sua storia fatta di talento e tenacia ha saputo tracciare una carriera fatta di sacrifici e successi, è nata una sincera amicizia.

Biella: "Con Pellegrino realizziamo un sogno"

"Diventare il main sponsor di Federico, Chicco, Pellegrino è la realizzazione di un sogno. Questo atleta rappresenta tutti gli ideali degli sport di fatica, come è lo sci di fondo, con l’aggiunta di una notevole dose di grinta e volontà che Pellegrino non ha mai risparmiato, raggiungendo un numero ragguardevole di podi" dichiara Antonio Biella direttore generale di Acqua S.Bernardo. Nel palmares dell’atleta spiccano tra le altre due vittorie in Coppa del Mondo di Sprint, due argenti alle Olimpiadi, 6 medaglie mondiali di cui un oro, tre argenti e due bronzi. "Per questo essere al suo fianco è un onore: da oggi accompagneremo Pellegrino fino ai Giochi Invernali e fino al termine della sua carriera. Il suo perseverare nell’inseguimento di traguardi internazionali importantissimi dimostra una dedizione al lavoro che lascia davvero ammirati di fronte a un atleta che ha fatto della sua vita un connubio perfetto tra sport e famiglia" dichiara il direttore generale di S.Bernardo, Antonio Biella, che conclude: "La partnership tra S.Bernardo e Pellegrino ci riempie di soddisfazione e orgoglio: S.Bernardo sarà accanto a Pellegrino durante il rush finale della sua carriera, che seguiamo da sempre con grande entusiasmo, impegno e dedizione; per questo siamo davvero onorati avere un testimonial come Pellegrino che diventa uno dei volti iconici della nuova campagna di comunicazione “Come la montagna” di S.Bernardo".

Pellegrino: "Con Acqua S.Bernardo condividiamo le stesse passioni"

"La partnership con Acqua S.Bernardo nasce dalla forte passione per la montagna e per il mio sport, lo sci di fondo, con tutti i valori puri che uno sport outdoor di montagna può trasmettere e dei quali cerco tutti i giorni di esserne ambasciatore. Nella primavera 2024 ho deciso che l’ultimo obiettivo della mia carriera sportiva sarà partecipare e performare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026; il 2026 quindi sarà probabilmente l’anno più importante di questa parte di vita e sarà bello festeggiarlo insieme al centenario di Acqua S.Bernardo e alle iniziative che questo importante brand vuole mettere in atto come l’obiettivo carbon neutral entro il 2026 appunto", le parole di Federico Pellegrino.