Lorenzi, incidente shock in Val Senales: è in gravissime condizioni

Lorenzi, incidente shock in allenamento: i dettagli

Secondo una prima ricostruzione, la 20enne del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e la sciatrice ha perso contatto con il manto nevoso sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la 20enne è ruzzolata fuori pista.

Lorenzi, il comunicato della Fisi

"Matilde Lorenzi, ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulle nevi di Val Senales. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano, dove sono in corso accertamenti diagnostici. Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa", si legge nel comunicato della Fisi, la Federazione italiana sport invernali.