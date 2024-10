Matilde Lorenzi, promessa azzurra dello sci, è deceduta: i messaggi di cordoglio

Matilde Lorenzi , giovane promessa dello sci azzurro, è deceduta oggi, martedì 29 ottobre, dopo una brutta caduta in Val Senales, in Alto Adige .

La sciatrice era ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano, ma le condizioni erano sembrate da subito molto gravi.

Ieri la giovane torinese, che a novembre avrebbe compiuto 20 anni, era caduta durante un allenamento lungo la pista Grawand G1, in un tratto abbastanza pianeggiante quando, secondo la ricostruzione, gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso, sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato.

I messaggi di cordoglio

A dare il messaggio della sua scomparsa è stato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto con un post sui social dove esprimeva il suo cordoglio. Non è stato l'unico a dedicare delle parole per la giovane sportiva.

Sofia Goggia, tramite una story su Instagram, ricorda Matilde Lorenzi: "Una preghiera".

I messaggi continuano, Giovanni Malagò, presidente del Coni fa le condoglianze alla famiglia della giovane campionessa: "Non esistono parole adeguate davanti a questa tragedia. Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla FISI e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di Matilde, con l'intento di tenerne vivo il ricordo e l'esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci".

Anche la Fisi in lutto ha sospeso le attività di allenamento, il presidente Roda espire tutto il suo cordoglio: "La FISI è in lutto, le attività di allenamento sono sospese, e si stringe ai famigliari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Matilde e la ricorderanno per sempre, si unisce al dolore della famiglia anche il Presidente Flavio Roda che non ha parole per esprimere la tragedia che sta vivendo tutta la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo".

I messaggi delle istituzioni

Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, ha dedicato sui social un messaggio per la scomparsa della giovane Lorenzi: "Abbiamo sperato tutti, fino all'ultimo, che questa tragedia non accadesse! Perdiamo una giovane donna, piena di passione e gioia di vivere. Mi stringo al dolore dei genitori, della famiglia e dei compagni di squadra del gruppo dell'Esercito di Matilde, scomparsa a soli 20 anni. Riposa in pace campionessa".

I messaggi continuano, su X Chiara Appendino, deputata M5s ed ex sindaco del capolugo piemontese, scrive: "La morte di Matilde Lorenzi, partita da Torino per inseguire i suoi sogni, sconvolge e addolora. Mando un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi amici, non ci sono parole in questo momento terribile".

Su X arriva anche il messaggio del vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajai: "Sono addolorato per la scomparsa a soli 20 anni di Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, un talento cristallino spezzato dal destino. Mi stringo al dolore dei suoi familiari, amici, compagni di squadra del gruppo sportivo dell'Esercito. Riposa in pace giovane campionessa".

Matilde, da poco inserita nel Gruppo Coppa Europa, era campionessa italiana juniores di SuperG e aveva ottenuto buoni piazzamenti ai Mondiali Juniores in discesa e SuperG, oltre a un undicesimo posto come miglior risultato in Coppa Europa.