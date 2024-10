Sci, l'airbag diventa obbligatorio: sarà fornito dall'azienda Dainese

La storia dello sci è purtroppo costellata di tragedie che spesso colpiscono alcuni dei talenti più brillanti dello sport mondiale.

Airbag per la sicurezza

L'airbag nello sci è stato inventato dall'azienda Dainese, una delle aziende di maggior importanza nel settore degli equipaggiamenti tecnici di sicurezza, inzialmente per le moto, da qualche decennio anche per gli sport della neve.

Era "consigliato" fino al 2023, adesso nello sci diventa obbligatorio l'utilizzo dell'airbag per gli atleti, almeno in Coppa del Mondo, nelle gare di discesa e super G.

L'azienda veneta fornirà a tutti gli atleti di Coppa del Mondo, D-Air.

Marco Pastore, racing director del gruppo afferma: "Tredici anni di studi e ricerche, così possiamo abbattere i rischi. Ma le fatalità come quella di Matilde Lorenzi non si possono prevedere. Dalle idee di Lino Dainese a oggi la tecnologia ci ha permesso di fare enormi progressi in campo di sicurezza ma sappiamo che non è mai abbastanza. Il rischio zero non esiste, lo abbiamo visto con la tragedia di Matilde Lorenzi, però dobbiamo sforzarci di prevenire al meglio possibile".

Molti alteti dopo aver provato questa invezione si sentivano più sicuri ma non tutti sono stati a favore; l'airbag non influisce in nessun modo sull'aereodinamica e non può aprirsi per errore, in più da priorità alla protezione degli organi vitali sulla parte anteriore del corpo.

Scheda tecnica airbag Dainese

Come spiega Marco Pastore: "Il dispositivo ha sei sensori al suo interno, di cui tre giroscopici. Quindi per attivare il gonfiaggio c'è bisogno che tutti e sei i sensori oltrepassino un certo parametro di 'anomalia' che fa scattare il gonfiaggio del cuscinetto. Per intenderci, perché si attivi non basta che uno si sbilanci semplicemente. Per far scattare lo 'sparo' che attiva il gonfiaggio servono meno di 35 millisecondi, circa 3,5 centesimi; il gonfiaggio completo si ottiene in meno di 10 centesimi di secondo. Spazio di tempo estremamente breve, come si capisce".

Aggiunge: "Nelle discipline tecniche molti usano il paraschiena standard, senza airbag. Nelle discipline veloci il D-Air è costituito da un paraschiena 'wave' con placche snodate di alluminio che assorbono e disperdono le onde d'urto degli impatti; all'interno del paraschiena sono contenuti i sensori e le componenti elettroniche che servono per l'eventuale attivazione del sacco. In caso di necessità, il sistema gonfia il sacco dalle clavicole alla parte anteriore del corpo umano, passando attorno alle spalle e proteggendo la cassa toracica e gli organi vitali. Dobbiamo considerare che nello sci gli atleti sono 'nudi', protetti solo da una tuta ultraleggera, sebbene per alcuni antitaglio".