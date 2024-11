Sci, Coppa del Mondo femminile diretta: slalom speciale, segui LIVE

LEVI (Finlandia) - La seconda prova della Coppa del Mondo di sci femminile di slalom speciale vede al via sette italiane. In Finlandia i favori del pronostico sono per la statunitense Mikaela Shiffrin che in questa stagione ha deciso di rinunciare alle gare di discesa libera.

12:30

Slalom speciale: Shiffrin, assalto all’ottavo trionfo sulla Levi Black

La statunitense Mikaela Shiffrin ha già trionfato in sette occasioni in Finlandia. L’americana, prima al termine della prima manche, va a caccia dell’ottavo successo sulla pista Levi Black.

12:10

Slalom speciale, il gesto di Lucrezia Lorenzi

Lucrezia Lorenzi ha gareggiato con il lutto nel cuore, e alla fine della sua prestazione ricorda la sorella Matilde, morta tre settimane fa dopo un tragico incidente sulle piste da sci. Arrivata sul traguardo, la sciatrice italiana ha toccato il lutto sul braccio in ricordo di Matilde.

11:50

Slalom speciale, seconda manche alle 13

La seconda manche dello slalom speciale della Coppa del Mondo femminile di Levi, in Finlandia, è in programma per le ore 13. L'azzurra Martina Peterlini è l'unica italiana in gara, le altre sei sciatrici hanno fallito la qualificazione alla seconda manche terminando la loro gara fuori dalle prime trenta.

11:30

Slalom speciale, le prime cinque dopo prima manche

La stetunitense Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello slalom speciale di Levi. Al secondo posto la tedesca Lena Duerr con 60 centesimi di ritardo. Al terzo posto, con un margine di 73 centesimi, c’è la croata Zrinka Ljutic. L’austriaca Katharina Liensberger è quarta con 83 centesimi di ritardo mentre l'altra statunitense Paola Moltzan ha chiuso la prima discesa al quinto posto con 90 centesimi di ritardo sulla connazionale Shiffrin.

11:10

Slalom speciale, Peterlini si qualifica per seconda manche

Martina Peterlini è l'unica italiana qualificata per la seconda manche dello slalom speciale femminile di Levi, in Finlandia. L'azzurra ha chiuso la prima manche con il tempo di 54"42 ed è attualmente al sedicesimo posto della graduatoria. Tutte le altre italiane sono fuori dalle prime trenta della classifica, e quindi non gareggeranno nella seconda manche.

11:03

Slalom speciale, Lorenzi chiude al 41º posto

Fallisce la qualificazione alla seconda manche anche Lucrezia Lorenzi che chiude la sua discesa al 41º posto.

11:01

Slalom speciale, Tschurtschenthaler è 40º posizione

Vera Tschurtschenthaler chiude in 40ª posizione e non si qualifica per la seconda manche dello slalom speciale di Levi

10:57

Slalom speciale, Della Mea esce di pista

La quarta italiana in gara non riesce a chiudere la prima manche: Lara Della Mea salta una porta nella parte finale del tracciato.

10:56

Slalom speciale, Beatrice Sola è 34ª

Qualche problema per la terza azzurra in gara: Beatrice Sola chiude con un ritardo di 3"96.

10:55

Slalom speciale: Peterlini 16ª, Rossetti 27ª

La prima manche delle azzurre scese fin qui sulla Black di Levi non è stata esaltante. Sedicesimo tempo per Martina Peterlini che sul traguardo accusa 2"03 sulla leader della gara Mikaela Shiffrin, mentre Marta Rossetti è al ventisettesimo posto con un margine di ritardo di 3"14.

10:44

Slalom speciale, 26º tempo per Marta Rossetti

La seconda italiana in gara Marta Rossetti chiude la prima manche con il tempo di 55"53. L'azzurra è attualmente in 26ª posizione con un ritardo di 3"14.

10:40

Slalom speciale, podio invariato dopo le prime 25

Dopo le prime venticinque sciatrici in gara, la statunitense Mikaela Shiffrin guida la prima manche dello slalom speciale di Levi con il tempo di 52"39, al secondo posto c'è la tedesca Lena Duerr che accusa sul traguardo 60 centesimi di ritardo, al terzo posto la croata Zrinka Ljutic con 73 centesimi di ritardo sulla leader statunitense della gara.

10:32

Slalom speciale, il podio momentaneo

Fin qui sulla pista Levi Black sono scese venti sciatrici: è in testa la statunitense Mikaela Shiffrin con il tempo di 52"39, al secondo posto la tedesca Duerr che accusa sul traguardo 60 centesimi di ritardo, al terzo posto la croata Ljutic con un margine di 73 centesimi sulla sciatrice americana.

10:31

Slalom speciale, sedicesimo tempo per l'italiana Peterlini

La prima italiana in gara Martina Peterlini ha chiuso la prima manche con il tempo di 54"42. Al momento l'azzurra è in 16ª posizione con un ritardo di 2"03 sulla leader della gara Mikaela Shiffrin.

10:11

Slalom speciale, miglior tempo per Shiffrin

Maestosa prima manche per la statunitense Mikaela Shiffrin che va in testa con il tempo di 52"39

10:09

Slalom speciale, Duerr conquista il primato

La tedesca Lena Duerr va in testa con un vantaggio di 13 centsimi sulla croata Ljutic.

10:04

Slalom speciale, Ljutic in testa

L’austriaca Katharina Liensberger accusa dieci centesimi di ritardo rispetto alla Ljutic, al terzo posto l'elvetica Michelle Gisin con 78 centesimi di ritardo.

10:02

Slalom speciale, Zrinka Ljutic chiude con il tempo di 53"12

La croata Zrinka Ljutic è stata la prima sciatrice a scendere in pista: ha chiuso la prima manche con il tempo di 53"12

10:00

Sci, inizia la prima manche

Tutto pronto a Levi per l'inizio della prima manche: la campionessa in carica Mikaela Shiffrin partirà con il secondo gruppo e avrà il pettorale numero 8.

9:55

Sci, i pettorali delle sciatrici italiane

Saranno sette le italiane in gara nella seconda tappa della Coppa del Mondo. Al cancellato di partenza dello slalom speciale femminile ci saranno Martina Peterlini con il pettorale numero 20, Marta Rossetti con il pettorale 29, Beatrice Sola con il 38, Lara Della Mea con il 40, Vera Tschurtschenthaler con il pettorale numero 45, Lucrezia Lorenzi con il 48 e Giorgia Collomb, ultima azzurra a scendere in pista con il pettorale numero 64.

9:45

Sci, l’orario delle due manche dello slalom speciale

La prima manche dello slalom speciale femminile in programma a Levi, in Finlandia, andrà in scena alle 10.00. La seconda manche è prevista per le ore 13.00.

9:30

Sci, dove vedere lo slalom speciale in tv

Le due manche dello slalom speciale femminile verranno trasmessi in chiaro su Rai Sport HD e in streaming su Raiplay. La stagione di Coppa del Mondo di sci potrà essere seguita anche su Eurosport e Discovery +.

9:15

Slalom speciale, le sette italiane in gara

Saranno sette le azzurre in gara questa mattina a Levi, in Finlandia: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Levi, Finlandia