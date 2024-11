Sci, tegola Sala: c'è rottura del crociato, la nota della Fisi

Attraverso una nota ufficiale, la Fisi (Federazione italiana sport invernali) ha annunciato che il Fiamme Oro Tommaso Sala ha riportato la rottura del legamento crociato. Sarebbe successo durante l'allenamento di ieri della squadra di slalom in Val Senales, quando lo sciatore azzurro aveva accusato un dolore al ginocchio senza nemmeno cadere. "Durante una discesa ha avuto un cedimento e ha subito un contraccolpo, che lo ha sbalzato verso l’alto" - spiega sempre la Fisi nel comunicato. Si tratta di una notizia terribile per la squadra che ora dovrà fare a meno del 29enne nove volte tra i primi 10 in Coppa del Mondo.