Goggia verso il ritorno in pista: "Il piede è l'ultimo dei miei pensieri"

"Tornerò a Beaver Creek, il piede è l'ultimo dei miei pensieri". Sofia Goggia, presente a Las Vegas per il Gran Premio di Formula 1 (che ha portato Max Verstappen alla conquista del Mondiale), ha parlato del prossimo ritorno in gara, previsto per il week end del 14-15 dicembre. La sciatrice italiana sta recuperando dopo la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro durante un allenamento.